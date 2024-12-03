哈馬斯代表抵開羅 商加薩停火

自從美國宣布將恢復與卡塔爾、埃及和土耳其合作以談判加薩停火和釋放人質協議以來，哈馬斯首次訪問開羅。哈馬斯方面表示，該組織對任何想法和建議均持開放態度，願討論結束衝突、以色列撤出加薩地帶、流離失所者返家、交換被扣押人員協議等任何提議。但到目前為止，哈馬斯方面還未收到任何新的提議或建議。

以色列終戰條件不變

白宮國家安全顧問沙利文在美媒節目中表示，美國和其他談判人員可能有機會結束加薩14個月來的戰鬥，認為現在達成停火和人質協議的可能性更大，但他不會預測具體何時發生，原因是他們已多次如此接近，但仍沒越過終點線。以色列外長薩爾周日表示，有迹象表明人質協議取得進展，但以色列結束戰爭的條件未有改變。以色列總統赫爾佐格亦指，正在幕後談判，認為能夠做到。