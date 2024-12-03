德外長斥中方援俄 威脅歐洲和平

【本報綜合報道】德國外長貝爾伯克昨日至今日訪華，與中國外長王毅共同主持第7輪中德外交與安全戰略對話。貝爾伯克在訪華前夕，指摘中國為俄羅斯對烏克蘭的戰爭中提供武器，威脅歐洲和印太地區和平。中方昨日通報指，雙方就烏克蘭危機交換了意見，貝爾伯克希望中方作為歐洲的合作夥伴為此發揮積極作用，王毅則全面系統闡述了中方致力於勸和促談的立場。

指歐亞安全密不可分 貝爾伯克周日發聲明批評，中國作為聯合國安理會常任理事國，不但沒有承擔起世界和平和穩定的責任，反而藉向俄羅斯提供經濟和武器援助，違背歐洲的核心利益。她強調烏克蘭戰爭反映歐洲安全與亞洲安全密不可分，如北韓向烏派遣士兵和武器，俄羅斯支持朝核計劃，將危及歐洲和印太地區和平。貝爾伯克又指，雖然合作勝於對抗，但不會天真，作為歐洲最大經濟體，德國維護自身利益，就像中國維護自身利益一樣。她提到歐盟最近對中國電動車加徵關稅一事，批評中方允許國家補貼導致產能過剩，重申不接受其他人違反國際規則，損害德國和歐洲工業。

王毅昨日在北京與貝爾伯克會面。王毅指出，中德關係總體上保持發展勢頭，不僅為兩國人民帶來重要利益，也成為中歐關係乃至國際局勢中的穩定器。中德之間有差異和分歧，但差異不應成為合作的障礙，分歧更不應是對抗的理由；中德關係不針對第三方，也不應受第三方影響。

貝爾伯克表示，德方重視對華關系，堅定奉行一個中國政策。面對動蕩不安的世界，同中方保持坦誠對話、加強戰略溝通具有重要意義，有利於保持兩國關系的正確發展方向。她指德方支持歐盟和中國繼續就電動汽車反補貼問題進行談判，爭取找到雙方都能接受的解決方案。

中國外交部發言人林劍昨日在例行記者會上強調，關於烏克蘭危機，中方堅決反對無端指摘和嫁禍於人，反對政治操弄。對於俄羅斯外交部副部長上周稱，在美國升級局勢背景下，俄方面臨是否重啟核試驗的問題，林劍表示中方希望各方保持冷靜克制，通過對話協商，致力於政治解決烏克蘭危機。