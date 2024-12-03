駐敍俄軍傳撤換司令 圖減少損失

【本報綜合報道】敍利亞反政府武裝閃電奪取北部最大城市阿勒頗，政府軍節節敗退。駐敍俄軍司令基塞利（Sergei Kisel）據報已撤職，由柴科（Alexander Chaiko）接任。柴科曾於2017至19年指揮駐敍俄軍，他的回歸相信是為了穩定敍利亞局勢。

基塞利撤職的消息最初在社交平台Telegram頻道「Ryber」流傳，另一個名為「軍事情報」的Telegram頻道其後跟進公布。與俄羅斯國防部關係密切的Ryber推測，目前身在阿爾及利亞的蘇洛維金可能重召，獲得東山再起機會。蘇洛維金曾任駐敍俄軍司令，期間表現出色。俄烏戰事期間，時任空天軍總司令蘇洛維金短暫出任特別軍事行動總指揮，但因捲入瓦格納兵變而免職投閒置散。俄烏戰爭初期，基塞利指揮近衞第1坦克集團軍進攻烏克蘭哈爾科夫州，因表現差勁備受抨擊而調往敍利亞。