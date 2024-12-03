敍政府軍穩防線 空襲叛軍兩地19死

敍利亞政府軍向西北部增援，阻止反政府武裝組織乘勝南下。總部設於英國的敍利亞人權觀察組織指，政府軍周日在北部城市哈馬建立堅固防線。武裝分子控制的伊德利卜及阿勒頗同日受到空襲，最少19人死亡。政府軍強調攻擊目標是武裝分子藏身地點，否認攻擊平民。

敍利亞人權觀察組織表示，武裝組織從阿勒頗向南推進，進入敍利亞第四大城市哈馬郊區附近數個城鎮。敍軍總參謀長易卜拉欣到哈馬前線視察，聲言保衞領土和榮譽決心不動搖。敍利亞國防部聲明稱，部隊配備多管火箭炮及重型裝備鞏固防線，敍軍及俄軍戰機加強精確打擊，造成數十名武裝分子死傷。政府軍已收復數個城鎮，阻止武裝分子繼續推進。

稱3天殺千名武裝分子 駐敍俄軍稱周日空襲伊德利卜、哈馬及阿勒頗3省，消滅320名武裝分子。敍利亞國家電視台報道，政府軍過去3天擊斃近1,000名武裝分子。美國國家安全顧問沙利文指出，正密切關注敍利亞局勢。900名美軍士兵駐紮遠離阿勒頗的敍利亞東北部，防範回教極端組織「伊斯蘭國」捲土重來。由於發動攻勢的沙姆解放組織在美國列為恐怖組織，沙利文指美方關注對方的目標和真正意圖。

敍利亞多個武裝派系上周大舉突襲並佔領阿勒頗。烏克蘭《基輔郵報》指，參與攻勢的恐怖組織突厥斯坦伊斯蘭黨（TIP）由烏克蘭國防部情報總局特種部隊希米克群訓練，學習無人機戰術。希米克群把俄烏戰爭期間發展的戰術，包括使用無人機傾囊相授。希米克群在敍利亞活躍了相當長一段時間，9月時宣稱使用自殺式無人機襲擊阿勒頗郊區的駐敍俄軍基地並造成損失。

反敍利亞政府的鬆散聯盟以沙姆解放組織為首，由武裝分子及極端主義組織湊合而成。沙姆解放組織前稱努斯拉陣線，是恐怖組織阿蓋德分支。突厥斯坦伊斯蘭黨又稱東突厥斯坦伊斯蘭運動（東伊運），曾多次在中國及中亞發動恐襲，敍利亞內戰爆發後在土耳其及敍利亞活動。

中方促在敍公民盡快撤離 另外，敍利亞總統阿薩德‧巴沙爾周日在首都大馬士革，接見伊朗外長阿拉格齊為首的代表團。阿拉格齊表示，伊朗將全力支持敍利亞政府、國家和軍隊打擊恐怖主義，維護地區安全與穩定。在北京，中國外交部發言人林劍周一在例行記者會上表示，中方注意到敍利亞安全局勢變化，中國駐敍使館已發布安全提醒，正密切關注當地局勢，要求當地政府採取有效措施保障中國公民和機構安全。中方提醒在敍中國公民強化安全防範措施，盡快撤離或轉移至相對安全區域。本報綜合報道