杜魯多承諾加強美加邊境執法

【本報綜合報道】美國總統當選人特朗普日前揚言對加拿大、墨西哥和中國的進口商品加徵關稅，加拿大總理杜魯多上周五訪美期間，突訪海湖莊園與特朗普共進晚宴。加拿大官員周日透露，杜魯多向特朗普承諾，加拿大將加強控制長期無人防守的聯合邊界，最遲數周內公布詳情。

避免特朗普上任後加關稅 有份出席會面的加拿大公共安全部長勒布朗（Dominic LeBlanc）表示，杜魯多與特朗普討論了加拿大將採取的額外安全措施，加方將以明顯有力的方式加強邊境執法，以避免被美國新政府徵收關稅，其中可能包括部署更多無人機、警用直升機和人員。勒布朗指出，兩國緊密相連，加拿大將繼續向美國強調徵收關稅將損害雙方利益，有信心美國人會明白這種措施不符合他們的利益。

加拿大駐美大使希爾曼（Kirsten Hillman）亦在會上向特朗普表示，美加邊境和美墨邊境之間沒有可比性，兩者有很大不同，加拿大販運鴉片類藥物芬太尼到美國的個案基乎為零。希爾曼指出，這一訊息確實得到特朗普的理解，加方已準備新增在邊境安全方面的投資；又提到美加達成了遣返非法移民的協議，但美墨之間並無類似協議。