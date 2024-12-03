分析指家庭坎坷 拜登難免護幼子

【本報綜合報道】美國總統拜登一生中接連面對家庭悲劇，先後經歷喪偶、喪子，以及兒子亨特被刑事起訴面臨入獄。分析指出，拜登想熱心保護兒子也在所難免。

首任妻偕女車禍亡 長子腦癌逝 拜登1966年與第一任妻子內莉亞‧亨特（Neilia Hunter）結婚後育有兩子一女，但拜登1972年首次當選州議員的同年，家人卻遇上嚴重車禍，內莉亞與女兒娜奧米（Naomi Biden）喪生，亨特和兄長博拜登（Beau Biden）嚴重受傷。博拜登2015年因腦癌病逝，拜登慘面對「白頭人送黑頭人」之苦，亨特也在兄長去世後深陷毒癮漩渦，箇中經歷更因接受調查而被公諸於世。

拜登與亨特的複雜關係一直備受注目，拜登2019年5月以前副總統身份競逐總統時，亨特仍未擺脫毒癮，成為對手攻擊目標之一。當時尋求連任的總統特朗普更常常以此嘲諷拜登，在競選活動上問：「亨特在哪裏？」但拜登擔任總統期間，亨特成為他的慰藉，無論是在如愛爾蘭之行的歡樂時刻，還是退出總統競選的艱難時刻，亨特也一直在父親身邊。