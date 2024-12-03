本月中判刑 迫在眉睫 傳拜登感恩節後下決定

【本報綜合報道】接近在任最後一個月，拜登周日突然運用總統權力特赦次子亨特，違背過往不干預有關案件的諾言。分析認為，拜登連任失敗後已成為跛腳鴨總統，準備卸任之際亦難以再額外面臨政治衝擊，加上拜登一直對家人寬容而忠誠，他特赦亨特的舉動是可以預見。

知情人士透露，拜登是在過去周末與家人共度感恩節後作出特赦決定，兩個主要因素包括，亨特原本將在本月中分別接受非法管有槍械和逃稅罪名判刑，屬迫在眉睫；以及拜登希望在聖誕節前解決特赦問題。他遂選擇提早發出特赦命令，並在過去24小時內通知助手。拜登曾多次公開表明，不會赦免或減輕亨特的刑期。

特朗普曾稱持開放態度 分析指出，拜登一直難以特赦兒子，部分原因是總統選舉前後，民主黨對特朗普核心指控之一，是對方試圖為個人利益操控司法系統。相反，拜登長期以不干預司法系統引以為傲，貿然特赦兒子將損害民主黨聲望。值得一提的是，即將重返白宮的特朗普曾表明，對特赦亨特持開放態度。