拜登卸任前出爾反爾 特赦多罪纏身次子

今後避過檢控 特朗普斥不公 美國總統拜登曾表示，不會特赦因非法管有槍械等被定罪的次子亨特或為他減刑。但他周日晚間突然發布聲明，宣布特赦亨特，稱兒子被選擇性檢控，希望公眾理解他以父親身份所作的決定。亨特強調不會把特赦視為理所當然，又指摘有人利用其錯誤以實現政治目的。總統當選人特朗普批評拜登此舉濫用職權和司法不公，又質疑特赦令會否包括在國會山莊暴亂的被捕者。

拜登在聲明中指出，他簽署了對其子亨特的赦免書，提到從上任那天起，他就說過自己不會干涉司法部的決策，即使看到兒子受到選擇性、不公平的起訴，他也遵守了諾言。聲明又指，如沒犯罪用途、多次購買等加重因素，人們幾乎不會僅僅因填寫槍枝表格的方式而受到重罪指控，那些因嚴重毒癮而遲交稅款、隨後以利息和罰款的方式償還稅款的人通常會得到非刑事處罰，但顯然亨特受到了不同待遇。

亨特稱不會視為理所當然 亨特周日晚亦發表聲明，強調自己已從毒癮康復並清醒，為當時最黑暗日子所犯下的錯誤負責，指摘有人利用其錯誤來公開羞辱他和家人，以實現政治目的。亨特補充，自己永遠不會把獲得特赦視為理所當然，並會把自己已重建的生活用於幫助仍在生病和受苦的人。

54歲的亨特是首名受到刑事指控的美國在任總統子女，去年9月被控於2018年10月為購槍而在填寫背景調查表格時撒謊，隱瞞吸毒事實，今年6月兩項虛假陳述和一項非法管有槍械罪名成立。法官當日並未宣布何時公布量刑，但有指他可能面臨最高25年監禁和最高75萬美元（約585萬港元）罰款。

拜登簽署的特赦令除特赦亨特涉及的非法管有槍械和逃稅罪名，亦涵蓋他2014年1月1日至2024年12月1日期間、已犯下或可能犯下的罪行。按照程序，即使特朗普上任後亦無法推翻，意味亨特毋須就控罪被判刑，月中的聆訊或者會被取消，今後亦不會就同一案件再被檢控。

特朗普曾特赦長女家翁 特朗普在社交網發文，批評拜登的做法是司法不公和濫用程序，稱涉及3年前國會山莊騷亂的人要服刑，反問拜登會否特赦他們。另有共和黨人批評，拜登和家人拒絕承認錯誤及試圖逃避責任。不過，特朗普在首個總統任期也曾特赦親屬。他長女伊萬卡的家翁查爾斯‧庫什納，曾因逃稅和干擾證人等罪名被判入獄，2020年獲特朗普特赦；特朗普日前更宣布提名查爾斯‧庫什納出任美國駐法國大使。本報綜合報道