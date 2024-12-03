中醫館稱擁抗癌秘方 15患者就診亡

索逾萬元費用 另20人病情加重

湖北省十堰市武當山藥王谷中醫館聲稱有秘方能醫百癌，抗癌治愈率逾80%，診療價格高達一萬多元（人民幣‧下同）。但據病人或家屬提供的訊息顯示，就診患者中已有15人去世，20人病情加重。該中醫館被揭部分人員無資質，已被勒令停業及立案偵查，但病人家屬透露目前未有人落網。