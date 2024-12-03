涉先後虐殺年幼子女 毒漢二度羈押

【本報綜合報道】台灣花蓮一對被列為毒品人口的情侶，今年4月涉嫌虐死1歲4個月大的女兒，兩人羈押兩個月期滿後，男方上周五疑再打死1個月大的兒子，檢方訊後周日凌晨向法院聲請羈押他獲准。由於先前死亡女童經解剖發現體內有毒品反應，男嬰死亡當天警方也在屋內找到毒品吸食器，檢方料下周安排解剖，釐清男嬰死因及體內是否有毒品反應。

妻已羈押期滿 據報道，涉案的宋姓女子與前夫育有一對子女，未離婚便與陳姓男子在花蓮市租屋同居。當時宋女因照顧2歲多的大兒子不周，縣政府社會處今年2月先安置大兒子。陳男今年4月講電話時不滿宋女的女兒太吵，唆使宋女掌摑女兒，之後宋女又因女兒哭鬧感到煩躁，再猛力掌摑她，導致其頭部重創，搶救9天不治。女童死後體內被驗出安非他命，宋、陳二人因涉嫌虐死女童遭法院羈押，當時宋女懷有陳男的兒子。羈押期滿後二人遷居，宋女10月誕下男嬰，惟男嬰上周五傍晚卻疑遭虐死，臉部和身體有大面積瘀青。

案經檢警初步偵訊，陳男與宋女均無業，宋女聲稱事發前幾天因金錢問題跟陳男吵架並入住民宿，只剩男嬰與陳男待在租屋處，陳男則否認出手打男嬰。警方在二人租屋處搜出毒品吸食器外，獲報事發當天也聞到陳男與男性友人身上滿是酒氣。有鄰居稱，當天看到兩名陌生男子神色慌張，其中一人抱着全身癱軟的男嬰，另一人則替男嬰進行心外壓。