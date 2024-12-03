湖南漢求復合不果 闖浙江醫院殺港女生

該網民稱，疑兇姓唐，是菲律賓籍湖南人，與王姓女死者同就讀於浙江傳媒學院，為情侶關係。兩人上周五前往湖州旅遊，但發生口角，爭吵期間唐男毆打王女，王女其後入住長興人民醫院接受治療，並提出分手。唐男上周六多次通過微信、電話等方式，向王女道歉要求復合遭拒。唐男周日以探病名義進入病房，再次求復合被拒後持刀捅傷王女，再捅傷多名醫護人員及病人。警方其後到場將唐男制服，王女經過數小時搶救後不治。