湖南漢求復合不果 闖浙江醫院殺港女生
社交平台X有網民周日投稿稱，浙江省湖州市長興縣人民醫院當日上午發生兇案，一名內地院校男學生捅死女友，並造成多名醫護人員和病人受傷。據指，女死者為一名香港女子。
該網民稱，疑兇姓唐，是菲律賓籍湖南人，與王姓女死者同就讀於浙江傳媒學院，為情侶關係。兩人上周五前往湖州旅遊，但發生口角，爭吵期間唐男毆打王女，王女其後入住長興人民醫院接受治療，並提出分手。唐男上周六多次通過微信、電話等方式，向王女道歉要求復合遭拒。唐男周日以探病名義進入病房，再次求復合被拒後持刀捅傷王女，再捅傷多名醫護人員及病人。警方其後到場將唐男制服，王女經過數小時搶救後不治。
多名醫護病人受傷
事發後浙江傳媒學院學生議論紛紛，唐男所在班級輔導員則在群組內要求學生封口，又警告繼續表達意見就畢不了業，公安機關更會依法追究傳謠者責任。有知情者稱，遇害的王女為人善良淳樸，因為在內地考大學難度低而選擇到浙江傳媒學院讀書。本報綜合報道
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