韓總領事盼華領導人明年來訪

【本報綜合報道】南韓傳媒昨日報道，南韓駐上海總領事金英俊近日受訪指，韓中關係重新迎來發展期，若中國領導人明年能借在南韓慶州舉行的亞太經合組織（APEC）峰會之機訪韓，有望推動解決兩國之間的各種事務和難題。

料關係進一步改善 金英俊上月28日在南韓駐上海總領事館接受採訪時作出上述表態，表現出對中國領導人訪韓的期待，一旦成行，韓企在華面臨的投資和經營問題有望得到解決。對於韓中關係，金英俊指中國政府近期公布對韓試行免簽入境政策，加上中日韓知識產權局局長會議即將在上海舉行，與去年相比，兩國關係將會進一步改善。

在北京，外交部發言人林劍昨日回應有關中日關係的問題時指出，中日關係長期健康穩定發展，符合兩國人民的根本利益，希望日方同中方相向而行、正視歷史、面向未來，樹立客觀正確的對華認知，將互為合作夥伴、互不構成威脅等中日四個政治文件確立的原則和方向，體現到具體政策和實際行動中，深化各領域務實合作，建設性管控矛盾分歧，落實好兩國領導人達成的重要共識，推動中日關係行穩致遠。