立陶宛將驅3華外交員 京：粗暴挑釁或反制

【本報綜合報道】立陶宛外交部上周五宣布，將驅逐中國駐立陶宛代辦處3名人員出境，指他們違反《維也納公約》及立陶宛的法律，被列為不受歡迎人物。中國外交部昨日回應批評此舉粗暴挑釁，表示強烈譴責和堅決反對，保留對立方採取反制措施的權利。

立陶宛近年因開設台灣代表處問題與北京關係惡化，近日再發生中國籍貨船疑導致波羅的海海底電纜斷裂事件。

中國外交部指出，眾所周知立陶宛在涉台問題上嚴重違反一個中國原則，背棄兩國建交公報中所作政治承諾，導致中立關係陷入嚴重困難，兩國關係降級3年來，立陶宛變本加厲，一再破壞雙邊關係。

促新政府恪守一中原則 中方要求立方立即停止損害中國主權和領土完整，停止為中立關係製造困難。中方希望即將成立的新一屆立陶宛政府順應國際社會普遍共識，切實恪守一個中國原則，為中立關係正常化積累條件。外交部發言人林劍昨日在例行記者會上指，中方也注意到立陶宛新政府即將成立，多名政要表達改善中立關係的願望。中方希望立陶宛新政府以實際行動恪守兩國建交公報中所作政治承諾，堅持一個中國原則，推動雙邊關係重回正軌。