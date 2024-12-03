大陸兩艦駛近台 疑準備圍島演習

據台灣軍事專頁「Taiwan Adiz」紀錄，其團隊周日在宜蘭烏石鼻東方約31海里海域，目擊大陸電子偵察艦天權星號，日本政府以及台灣海、空兵力持續跟蹤監視。另有一艘大陸船塢登陸艦龍虎山號高速南下，該專頁推測解放軍可能再次進行聯合利劍系列演習。

單日15架次解放軍機逼近台

台防務部門周一發布台海周邊海空域動態，截至周二上午6時的前24小時，一共偵獲大陸15架次軍機、7艘次軍艦、兩艘次公務船，持續在台海周邊活動。7架次主戰機及無人機侵擾台灣中部空域，其中3架次逾越台海中線；另有7架次主、輔戰機及無人機進入台灣西南空域，一架直升機進入台灣東部空域。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統，嚴密監控與應對。