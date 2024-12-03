賴清德轟大陸威脅 京促美勿撐台獨

赴夏威夷致電佩洛西 又出席座談 台灣賴清德上周六開始為期7天6夜南太平洋外訪行程，並於當地同日抵達美國夏威夷過境。賴清德在夏威夷第二天的行程曝光，包括前赴智庫參加座談，並與美國在台協會（AIT）前主席莫健等人會面。被問到未來4或8年的願景時，賴清德指台灣目前最大挑戰是大陸威脅，他有維持台灣生存發展、強化防衞力量、照顧人民生活三大使命。在北京，外交部指堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對美方以任何形式縱容支持「台獨」分裂分子及其分裂行徑。

台方發言人郭雅慧表示，賴清德在夏威夷第二天會赴夏威夷智庫東西中心座談，並發表全英語演說，與莫健和東西中心前院長魏理庭會面。郭雅慧指出，賴清德隨後會有一個較輕鬆的活動，就是參觀《侏羅紀公園》等電影曾取景的古蘭尼牧場，可以捕捉許多重要電影場景畫面。

賴指台對印太有三大行動 賴清德在座談會致詞時，強調台灣對於印太以至全球的三個積極行動，其一是積極落實和平四大支柱行動方案，包括強化自我防衞、加強經濟安全、深化民主連結與促進對話交流；其二是台灣積極在全球供應鏈作貢獻，最後是致力確保台海與印太地區和平、穩定與繁榮。

賴清德於當地時間周日上午與美國眾議院前議長佩洛西通電話長達20分鐘。二人談及台美雙重課稅、半導體產業、大陸軍事威脅等議題，佩洛西強調印太區域如沒有台灣，對於區域安全和全球經濟帶來的後果難以想像。另外，賴清德與佩洛西討論台美雙重課稅問題，佩洛西指台灣在美國國會有跨黨派支持，她了解要解決台美避免雙重課稅的重要性，希望能助台灣盡快完成立法。她又讚揚台灣人民的勇氣，支持台灣參與國際組織，承諾賴清德會持續幫助台灣在國際上的各種組織參與。

美國國務院發言人表示，賴清德這次過境是私人、非官方性質，符合以往先例。AIT執行理事藍鶯與多名官員接機時，提到美方正努力讓美台21世紀貿易倡議盡快生效，又重申一中政策，是維護和平與穩定的基礎。

賴清德上周六在當地出席台僑宴會致詞時表示，當日參觀珍珠港亞利桑那號戰艦紀念館，更是提醒了確保和平的重要性，和平無價，戰爭沒有贏家，必須共同努力，攜手防止戰爭發生。

在北京，外交部發言人林劍昨日表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線，中方敦促美方認清賴清德和民進黨當局的「台獨」本性，認清「台獨」分裂行徑對台海和平穩定的嚴重危害，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止插手台灣事務干涉中國內政，停止支持縱容「台獨」分裂勢力。本報綜合報道