經濟改革增窮人 考驗阿根廷政府

阿根廷總統米萊（Javier Milei）於去年12月上台，至今將近一年，但社會仍然動盪。他被稱為「以電鋸肢解政府的狂人」，不少人視他為拯救這個瀕臨經濟崩潰國家的最後希望，但也有不少人認為他只會進一步摧毀阿根廷。

米萊在政治上屬於「放任主義者」（Libertarian），支持「無政府資本主義」（Anarcho-capitalism）的政策，認為政府是人民的霸凌者，稅收是對人民的一種劫掠。他只相信市場及其自動調節機制，因此上台後大幅削減公共開支。的而且確，過去阿根廷政府包攬一切，提供完善社會福利，公務員薪酬優厚，而實行高稅制令資本家裹足不前，結果導致高通脹及令外資卻步。中產階層批評政府過去過度的福利政策，令低下階層失去工作動力，索性靠福利救濟過活。

大幅削減公共開支 資本家普遍支持米萊削減公共開支及伴隨的低稅制，而企業及市道亦停止收縮。他上台近一年，預計2024年全年通脹是120%，比起去年的211.4%，算是大幅下降。

不過，米萊的經濟政策亦帶來一些反效果，根據世界銀行最新公布，阿根廷跌入第四級即最差的收入懸殊境況，同樣的情況也發生在南非、巴西、墨西哥及哥倫比亞。此外，阿根廷的貧窮問題也愈來愈嚴重，如今50%人口被定義為貧窮。因為政府部門收縮及裁員，社會失業率上升，導致不少中產淪為貧民，大城市幾乎每周都有遊行示威。

由於福利救濟被大幅削減，社會只能靠自發的救濟工作，阿根廷強大的天主教會也就發揮起救濟作用，首都布宜諾斯艾利斯一間教堂就積極尋找民間捐助，以支援其慈善廚房，因為近一年來增加了33%需要接濟的貧民，而食物亦漲價了100%。

產業方面，米萊的減稅政策對大企業和大農莊更有利，特別是大減出口商品稅令阿根廷出口更有競爭力；唯一令人擔心的是，這些大企業及大農莊出口獲利之後，因憂慮國內高通脹而把資金轉投到海外。

阿根廷的發展之路仍然困難重重，不過米萊政府也有聰明的一面，知道要製造就業及激活經濟，就要找資金大搞基建以改善交通和通訊，但無論是拜登或強調「美國優先」的特朗普，都不會施以援手，唯一的希望落在中國身上。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻