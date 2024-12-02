越南通過決議 5226億元建高鐵

【本報綜合報道】越南國會上周六通過北南高速鐵路投資政策決議，工程預計耗資超過1,700萬億越南盾（約5,226億港元），計劃2027年動工，2035年完工。項目建成後，首都河內與第一大城市胡志明市的鐵路運行時間將從目前的30小時減少至5小時。

河內至胡志明市 縮至5小時

北南高鐵聯通河內與胡志明市，主線全長1,541公里，途經20個省市，設計時速350公里，設有23個客運站及5個貨運站。國會代表大多認同實施這項工程的必要性及其對國家發展的重要意義，認為它會成為推動經濟社會發展和交通基礎設施建設的突破口。