越南通過決議 5226億元建高鐵
【本報綜合報道】越南國會上周六通過北南高速鐵路投資政策決議，工程預計耗資超過1,700萬億越南盾（約5,226億港元），計劃2027年動工，2035年完工。項目建成後，首都河內與第一大城市胡志明市的鐵路運行時間將從目前的30小時減少至5小時。
河內至胡志明市 縮至5小時
北南高鐵聯通河內與胡志明市，主線全長1,541公里，途經20個省市，設計時速350公里，設有23個客運站及5個貨運站。國會代表大多認同實施這項工程的必要性及其對國家發展的重要意義，認為它會成為推動經濟社會發展和交通基礎設施建設的突破口。
有民眾表示，對許多越南人而言，高鐵將會讓出行更便利，盼望北南高鐵建成後，能在河內與胡志明市之間當天往返。
承天順化省將升格為直轄市
同日，越南國會通過決議，批准承天順化省明年升格為順化市，成為繼胡志明市、河內、海防、峴港及芹苴後第6個直轄市。承天順化省位於越南中部，面積近5,000平方公里，人口有123.6萬，人均所得與越南全國相比偏低。順化省獲升格主要是弘揚與保護古蹟，都市化比率並非首要重點。
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