安倍派增報2267萬政治資金收入

【本報綜合報道】日本執政自民黨去年爆出政治資金醜聞，總務省上周五公開2023年政治資金收支報告，其中已經進入解散程序、自民黨最大派系「安倍派」宴會收入為2.0993億日圓（約1,092萬港元）。安倍派另訂正過去3年的宴會收入，合共追加申報4.3588億日圓（約2,267萬港元）。

自民黨年收入續最多 報告顯示，日本所有政治團體去年政治資金收入總額為965.3億日圓（約50.2億港元），自民黨連續11年保持最多，達到225.6億日圓（約11.7億港元），之後依次為日本共產黨、公明黨、立憲民主黨、日本維新會、國民民主黨、參政黨、令和新選組及社會民主黨。

由於政治資金收支報告保管期為3年，自民黨訂正過去3年宴會收入，2020年從1.0262億日圓（約534萬港元）改為2.6383億日圓（約1,372萬港元），2021年從1.0002億日圓（約520萬港元）改為2.7187億日圓（約1,414萬港元），2022年從9,480萬日圓（約493萬港元）改為1.9762億日圓（約1,028萬港元）。