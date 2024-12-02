涉外賣店謀殺父母 悉尼31歲男子被捕

死者有嚴重刀傷 事件震驚社區 澳洲新南威爾士省悉尼一間外賣店上周六發生懷疑謀殺案，一對亞裔夫婦被發現倒斃店內，身上有刀傷。事件震驚當地社區，警方周日凌晨拘捕了一名涉案男子，據報是遇害夫婦的31歲兒子，案件有待深入調查。

網傳黑衣人爬屋頂 報道指，警方上周六上午9時40分左右接到一名公眾人士報案，在悉尼西部的劍橋公園一間店舖內發現69歲男子錢華狄（Hoa Tek Chien，音譯）及其68歲妻子高賢金（Heang Kim Gau，音譯）的遺體，他們身上有非常嚴重的傷勢。

案發後，網上流傳黑衣人爬上外賣店屋頂的畫面，警方接手調查。至周日凌晨零時30分左右，警員在坎利高地一處住宅逮捕一名與遇害夫婦相識的男子。報道指，被捕男子名叫Allan Chien，被控兩項謀殺罪，不准保釋。警方指，沒情報顯示社區受到進一步威脅，而案件調查仍處於早期階段，正在考慮「每一個動機」。

當地民眾指，遇害夫婦在該處經營餐館20年。居民薩維奇（James Savic）表示，夫婦的去世消息令人震驚，稱：「他們（遇害夫婦）平常很有禮貌，待人和善。這個世界變成甚麼樣了？我真的希望他們能弄清楚到底發生了甚麼事。」

死者的親友上周六下午到過案發現場，包括他們的兩名兒子，大兒子先到店裏，然後小兒子趕過來，兩人相擁而泣。本報綜合報道