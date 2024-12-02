格魯吉亞示威持續 總理斥反對派圖政變

【本報綜合報道】格魯吉亞親俄總理科巴希澤上周四宣布暫緩加入歐盟的談判直至2028年後，首都第比利斯等地上周六連續第3天爆發示威抗議。科巴希澤指摘反對派試圖發動類似烏克蘭2014年的政變；親歐總統祖拉比什維利則宣稱今年10月舉行的國會選舉有舞弊，因此現屆國會和政府都是非法的，無權在她12月任期結束後選出新總統，她不會卸任。

總統稱選舉舞弊 拒卸任

第比利斯上周六繼續有大規模示威，他們在國會外架設路障，現場有大批防暴警員戒備，示威者向他們投擲煙花。內政部表示，當日在第比利斯扣押了107人。情報機關則稱，有特定政黨試圖以武力推翻政府。科巴希澤表示，過去4年格魯吉亞經歷了兩次反對派從外部策劃的革命企圖，它們都失敗了。如今反對派的資源更加匱乏，因此不會進行第3次嘗試，格魯吉亞不會有烏克蘭2014年的「獨立廣場」事件。