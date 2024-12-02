前國安官員 獲特朗普提名新FBI局長
【本報綜合報道】美國總統當選人特朗普上周六宣布提名前國家安全官員帕特爾（Kash Patel）出任聯邦調查局（FBI）局長。現任FBI局長克里斯托弗•雷的任期原定到2027年才結束，特朗普宣布新局長提名，意味他有意把克里斯托弗•雷撤職。
現任局長料被撤換
44歲的帕特爾（Kash Patel）曾任聯邦公設辯護人和聯邦檢察官，並在特朗普首個總統任期擔任國家情報總監顧問和國防部長顧問，亦是國家安全委員會官員。帕特爾今年9月受訪時曾說，FBI面臨的最大問題是來自情報部門，他會把情報工作分離出來，並說：「我會在第一天關閉FBI大樓，第二天重新開放，作為政府博物館。我會把在大樓裏工作的7,000名員工派往美國各地追捕罪犯。去當警察吧。你們是警察。」
克里斯托弗•雷是特朗普於2017年提名出任並獲參議院批准任命的FBI局長，任期10年，以免受政治影響。克里斯托弗•雷任內曾搜查特朗普的海湖莊園尋找華府機密文件，備受特朗普陣營批評。
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