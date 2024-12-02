前國安官員 獲特朗普提名新FBI局長

現任局長料被撤換

44歲的帕特爾（Kash Patel）曾任聯邦公設辯護人和聯邦檢察官，並在特朗普首個總統任期擔任國家情報總監顧問和國防部長顧問，亦是國家安全委員會官員。帕特爾今年9月受訪時曾說，FBI面臨的最大問題是來自情報部門，他會把情報工作分離出來，並說：「我會在第一天關閉FBI大樓，第二天重新開放，作為政府博物館。我會把在大樓裏工作的7,000名員工派往美國各地追捕罪犯。去當警察吧。你們是警察。」