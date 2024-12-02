金磚國倘破壞美元主導 100%關稅將報到

特朗普警告不再袖手旁觀 美國總統當選人特朗普上周六警告金磚國家，若試圖破壞美元的主導地位，將對有關進口的商品徵收高達100%的關稅。特朗普一直強調希望美元繼續成為世界儲備貨幣，較早前受訪時揚言，他不會允許各國脫離美元。

特朗普在自家社交平台Truth Social發文指：「金磚國家試圖擺脫美元，而美國袖手旁觀的時代已結束了。我們需要這些國家的承諾，他們既不會創造新的金磚國家貨幣，也不會支持任何其他貨幣來取代強大的美元，否則他們將面臨100%的關稅，並應該準備好告別進入美國的機會。他們可以去找另一個冤大頭（sucker）！金磚國家在國際貿易中取代美元是不可能的，任何試圖這樣做的國家都應該對美國揮手告別。」

成員國峰會曾商去美元化 在競選期間，特朗普承諾讓試圖擺脫美元的國家付出代價，威脅用關稅來確保相關國家遵守承諾。他一直強調希望美元繼續成為世界儲備貨幣，今年3月受訪時更表明不會允許各國脫離美元，因為這會對美國造成打擊。

今年10月舉行的金磚國家峰會上，成員國曾討論去美元化問題。俄羅斯總統普京當時回答記者提問時，談及金磚國家的去美元化進程。他提到，各成員國正探索使用本國貨幣交易的可能性，有關建立金磚國家統一貨幣的討論已進行一段時間，但「時機還未成熟」。他說，由於各國在經濟結構和效率方面仍有較大差異，需仔細討論並逐步採取行動。

5創始國經濟總量超G7 金磚國家合作機制起步於2006年，初時由中國、俄羅斯、巴西、印度和南非組成，及後再擴容至現時的10國，土耳其、阿塞拜疆和馬來西亞亦已申請加入機制。

金磚成員國國土面積佔世界總面積26.46%，人口則佔世界總人口41.93%。數據估算，5個金磚創始成員國經濟總量約佔世界31.5%，超過美國領導的七國集團（G7）。本報綜合報道