美國人質拍片 促特朗普談判救人

影片長約3分半鐘，片中人質是20歲的亞歷山大（Yael Alexander），他是一名士兵，去年10月7日哈馬斯突襲以色列時遭扣押。他面色蒼白地表明自己的身份，要求內塔尼亞胡不要忽視人質，他們想回家，恐懼和孤立正殺害他們，「不要忘記我們」，要人質為政府的過失付出代價是不合理，民眾應每天示威向政府施壓。他又用英語敦促特朗普不要重複現任美國總統拜登的錯，直言美國向以色列提供的武器殺害了人質。