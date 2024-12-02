美國人質拍片 促特朗普談判救人
【本報綜合報道】巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上周六公布一段以色列裔美國人質的影片，該名人質懇求美國總統當選人特朗普利用影響力及美國的所有力量談判，確保人質能得到釋放。
影片長約3分半鐘，片中人質是20歲的亞歷山大（Yael Alexander），他是一名士兵，去年10月7日哈馬斯突襲以色列時遭扣押。他面色蒼白地表明自己的身份，要求內塔尼亞胡不要忽視人質，他們想回家，恐懼和孤立正殺害他們，「不要忘記我們」，要人質為政府的過失付出代價是不合理，民眾應每天示威向政府施壓。他又用英語敦促特朗普不要重複現任美國總統拜登的錯，直言美國向以色列提供的武器殺害了人質。
以總理稱殘酷心理戰
亞歷山大的母親在特拉維夫召開記者會，指影片給了她們希望，同時顯示兒子和其他人質的處境有多麽艱難，多麼希望外界能救出他們。她呼籲以色列領導人結束加薩戰爭，與哈馬斯達成協議釋放人質。內塔尼亞胡發聲明表示，影片是殘酷的心理戰，他已與亞歷山大的家人通電話，表明以色列正盡力救回人質。
人人做記者
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