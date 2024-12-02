敍利亞反對派攻北部佔據 總統稱有能力擊退

俄一連兩日轟據點 殺300武裝 敍利亞反對派武裝已控制該國最大城市阿勒頗大部分地區，攻勢亦已擴大到鄰近省份；政府軍宣布暫時撤出阿勒頗，重整旗鼓準備再作反攻。總統巴沙爾‧阿薩德上周六首次開腔回應，強調政府軍會捍衞國家穩定和領土完整，打擊恐怖組織及他們的支持者。俄羅斯上周六起一連兩日派戰機空襲反對派武裝分子據點，擊殺多人。

敍利亞沙姆解放組織及親土耳其的敍利亞國民軍等反對派武裝，上周三起閃電式進攻阿勒頗，上周五已攻入市中心，政府軍節節敗退。反對派武裝上周六鞏固在北部重地阿勒頗佔據的陣地，佔據了阿勒頗主要機場和阿勒頗城堡，並繼續向南挺進，有傳已攻到哈馬省，並逼近中部的政府軍根據地霍姆斯省，沿途奪取由政府軍控制的地區。

敍利亞政府軍上周六發聲明指，從其控制的阿勒頗和伊德利卜省地區重新部署軍隊，加強防線。但有反對派武裝指揮官聲稱，敍北及中部的政府軍已完全崩潰。網上則流傳武裝分子在阿勒頗、伊德利卜省等地俘虜政府軍的畫面；另有畫面顯示，反對派在街上把巴沙爾‧阿薩德的父親、哈菲茲‧阿薩德雕像的頭當足球踢。至昨日，有指反對派武裝分子已控制了阿勒頗北部的阿勒頗中央監獄。

伊拉克阿聯酋約旦挺敍國 巴沙爾‧阿薩德上周六與伊拉克總理蘇達尼通電話，討論敍利亞和區內最新局勢發展，以及兩國在打擊恐怖主義等事務的合作。蘇達尼強調，伊拉克準備好支持敍利亞打擊恐怖組織，決心支持敍利亞主權和領土完整。巴沙爾‧阿薩德還與阿聯酋總統內哈延通話，巴沙爾‧阿薩德表明敍利亞政府軍堅決保護國家穩定和領土完整，對抗恐怖組織和其支持者，在盟友和夥伴支援下，敍利亞能夠擊敗恐怖組織；內哈延重申阿聯酋支持敍利亞維護領土完整和穩定。伊拉克國家情報委員會昨日表示，敍利亞發生的是恐怖主義行為，伊拉克將支持敍利亞對抗；約旦隨後也表態支持敍國。

伊朗外長訪敍利亞土耳其 在敘利亞政府表態後，俄羅斯駐敍利亞交戰各方和解中心副主任伊格納舍克（Oleg Ignasyuk）上校證實，俄軍針對阿勒頗與伊德利卜省的反對派指揮所、倉庫等進行空襲，約300名武裝分子死亡。伊格納舍克指出，擊退極端分子侵略的行動仍然持續。武裝分子日前逼近阿勒頗郊區時，伏擊俄軍特種部隊。

網傳圖片顯示，武裝分子摧毀一輛俄軍戰術車輛，並繳獲個人武器裝備。伊朗外長阿拉格奇昨日起出訪區內國家，首站到敍利亞，之後轉土耳其及其他國家，討論區內最新事態。本報綜合報道