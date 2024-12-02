印太江豚屍擱度假村沙灘

【本報綜合報道】廣東省湛江市特呈島溫泉度假村附近沙灘近日出現一條疑似海豚遺體，經初步判斷為印太江豚。湛江市海洋與漁業局、湛江市科技館及湛江市中華白海豚保護協會有關負責人上周五到場調查，正分析其死因，之後會製成標本。

一眾負責人當天首先把江豚遺體放在木板之上，之後清洗及檢查體表，包括測量及記錄體長、魚翼及魚尾等數據，最終認定其體長約1.6米，屬於成年雄性，無明顯傷痕，暫時無法確定具體死因，需待進一步解剖。

此外，工作人員亦分別提取江豚小量牙齒及表皮，已送往有關部門鑑定。

二級保護動物 擬製標本 當完成一系列工作後，眾人把整條江豚打包，打算製成標本。資料顯示，印太江豚是國家二級水生野生保護動物，與其他海豚最大分別是沒有背鰭，且體形較小。

湛江市海洋與漁業局高級工程師楊鋒指出，湛江每年都會發現擱淺或死亡海洋動物，希望能夠慢慢形成標準化處理流程，收集用於科學研究擱淺訊息及樣本，期望能帶動更多人關注江豚。