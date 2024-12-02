長江以北降溫 東北新疆下大雪

另外，西藏北部和西部、內蒙古中部、河北北部、黑龍江西部、吉林西部、遼寧西部等地將有5至6級、陣風7至8級的大風；渤海、渤海海峽、黃海北部偏北海域有7至8級、陣風9級的大風。

降雨方面，內蒙古東部、黑龍江、吉林北部和東部、遼寧東北部、新疆北部和南疆西部山區等地部分地區昨日有小到中雪或雨夾雪。黑龍江中部、吉林東部、新疆沿天山一帶西部等地部分地區有大雪，局地暴雪。今日至周四，西北地區東南部、西南地區東部、黃淮南部及以南地區有小到中雨，陝西南部、甘肅東南部、河南西部、湖北西北部等地部分地區有雨夾雪或雪。