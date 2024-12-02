寵物展禁狗隻入場 飼主斥離譜怒離場

受邀展商不獲豁免 多項表演競賽取消 福建省福州海峽國際會展中心上周五起舉行寵物展，卻禁止犬隻入場，引起大批狗主不滿。主辦方之一、廣州寵視界會展有限公司解釋，由於突然收到通知須遵守《福州市城市養犬管理條例》，展會多場犬隻表演及競賽活動被迫取消。

現場安檢人員強調，展覽禁止犬隻入內，貓隻等動物可正常入場，並呼籲攜犬參觀市民改行另一入口，在指定隔離區看展，不能進入主場區。犬隻也可以暫時寄存於隔離區，飼主自行入場參觀。有記者發現，隔離區域是一塊由鐵欄杆圍合而成的空地，有兩隻狗被寄存於此。當得悉上述安排後，許多牽狗前來市民選擇離場，部分民眾在社交平台直斥離譜。

主辦方稱憂安全隱患 記者訪問了廣州寵視界會展有限公司，相關工作人員表示，公司上周五早上突然接獲通知：必須遵守《福州市城市養犬管理條例》，即禁止所有犬隻進入活動現場。工作人員補充，連受邀展商也無法帶同他們的愛犬進場，「我們也很不理解。」另一主辦方、福州會展會務集團有限公司解釋，公司未預料到眾多市民攜犬前來，可能存在安全隱患，就流程及管理方面帶來不便深表歉意。

其後設專區供籠具補救 福州會展會務集團有限公司及後制訂了相應的補救措施。在上周六，展會已劃設專門展覽區，參加活動的犬隻可以從特定入口直接進入，並安排推車及籠具供犬隻飼主借用，只要確保犬隻有適當防護措施後就可帶同逛展，逛展結束後在出口歸還推車及籠具。本報綜合報道