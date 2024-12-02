國安部：警惕開源訊息成洩密源頭
【本報綜合報道】國家安全部周日發文警告，在大數據時代下，需警惕一些敏感訊息在未經脫密處理和風險隱患評估下透過互聯網公開傳播，成為境外間諜情報機關取得開源情報的重要來源，對中國國家安全構成威脅。
或被境外機關利用 危害國安
開源訊息通常指公開可獲取的合法訊息資源，包括社交媒體貼文、新聞報道等，包含大量有價值的數據和情報，可能成為境外間諜情報機關網絡竊密的重要來源。國家安全部要求警惕採購招標洩密，指出偶有發生因管理缺失、工作人員保密意識不強等原因，致使採購內容、用途等違規公開或在公開招標文件中標註涉密技術參數的情況，威脅國家秘密安全。調查亦發現個別機關單位在訊息發布時，未嚴格履行保密審查規定，將涉密文件上傳至公開網站，導致洩密事件發生。此外，有個別戶外愛好者在網上分享以涉密敏感禁拍區為背景的圖片博取眼球，可能被境外間諜情報機關利用，危害到國家安全。
國安部表示，境外間諜情報機關把碎片化、模糊化數據匯聚，透過大數據關聯分析，就可對目標實施精準、持續、穩定的訊息追蹤，從中獲取有價值的情報。
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