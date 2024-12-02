肇慶政協前副主席涉違法受查
【本報綜合報道】廣東省紀委監委周日通報，肇慶市政協前副主席、前肇慶醫學高等專科學校校長、農工黨廣東省委會前副主委李力強涉嫌嚴重違法，正接受廣東省監委監察調查。
去年被免校長職
62歲的李力強在湖南省湘鄉市出生，湖南中醫學院畢業，1992年底作為優秀人才調入肇慶市中醫院工作，37歲時晉升為主任中醫師，先後任急診科主任、業務副院長及醫院院長等職。他2013年5月到肇慶醫學高等專科學校擔任校長，在肇慶醫學高等專科學校附屬醫院名中醫工作室出診。2023年9月，他被免去肇慶醫學高等專科學校校長職務後退休。
李力強是中國農工民主黨黨員，曾任中國農工民主黨肇慶市委主委、肇慶市政協副主席、廣東省政協委員，農工黨廣東省委會副主委等職。
他也是廣東省名中醫師承項目指導老師，國務院政府特殊津貼專家，首批國家優秀中醫臨床人才，廣東省名中醫，肇慶市名中醫，肇慶市高層次人才，肇慶市專業技術拔尖人才及全國衞生系統先進工作者。
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