肇慶政協前副主席涉違法受查

去年被免校長職

62歲的李力強在湖南省湘鄉市出生，湖南中醫學院畢業，1992年底作為優秀人才調入肇慶市中醫院工作，37歲時晉升為主任中醫師，先後任急診科主任、業務副院長及醫院院長等職。他2013年5月到肇慶醫學高等專科學校擔任校長，在肇慶醫學高等專科學校附屬醫院名中醫工作室出診。2023年9月，他被免去肇慶醫學高等專科學校校長職務後退休。