1.6噸大陸貨 大閘蟹二噁英超上限 台將發違規企業名單
不合格者全數銷毀退運
台灣食藥署11月截查從大陸進口的1.6噸大閘蟹，經過兩次檢驗後，確認該批大閘蟹劇毒致癌物質二噁英含量超標。食藥署將於周二，提早公布違規進口商和大陸養殖企業名單，並依法處理不合格大閘蟹。
食藥署副署長林金富披露，當局11月初截查肇事大閘蟹批次，同月15日取得第一次檢驗結果，確認大閘蟹二噁英超標。進口商申請覆驗，上周五結果仍然超標。林金富指出，覆驗報告原定周三簽發，並於下周二公布詳細檢驗數據與涉事名單，包括殘留量、涉事的台灣進口商和大陸養殖業者。考慮到食安問題攸關民眾健康，食藥署可能提前說明結果。
台幾每月查獲違規陸水產
台媒報道，食藥署幾乎每月都會查獲違規的進口大陸水產品，輕則殘留過量動物用藥、重則有毒物殘留物，例如砷、二噁英及多氯聯苯，食用後會傷肝和腎，更有致癌風險。當地過往有不良商戶在當地檢驗完成前，私自銷售大閘蟹被查獲的案例。
食藥署指出，不合格大閘蟹將全數銷毀或退運，後續會加強邊境查驗，杜絕問題食品流入市場，提醒業界應選擇可靠的養殖來源，切勿為節省成本進口品質不明的大陸水產品，否則不僅影響食安，更可能面臨法律責任。本報綜合報道
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