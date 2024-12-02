1.6噸大陸貨 大閘蟹二噁英超上限 台將發違規企業名單

食藥署副署長林金富披露，當局11月初截查肇事大閘蟹批次，同月15日取得第一次檢驗結果，確認大閘蟹二噁英超標。進口商申請覆驗，上周五結果仍然超標。林金富指出，覆驗報告原定周三簽發，並於下周二公布詳細檢驗數據與涉事名單，包括殘留量、涉事的台灣進口商和大陸養殖業者。考慮到食安問題攸關民眾健康，食藥署可能提前說明結果。

台幾每月查獲違規陸水產

台媒報道，食藥署幾乎每月都會查獲違規的進口大陸水產品，輕則殘留過量動物用藥、重則有毒物殘留物，例如砷、二噁英及多氯聯苯，食用後會傷肝和腎，更有致癌風險。當地過往有不良商戶在當地檢驗完成前，私自銷售大閘蟹被查獲的案例。