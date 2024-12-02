日擬簡化華公民申簽證手續

【本報綜合報道】中國上周六起擴大免簽國家的範圍，對保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、黑山、北馬其頓、馬耳他、愛沙尼亞、拉脫維亞、日本9個國家，持普通護照人員試行免簽政策。當日凌晨零時開始，內地機場口岸陸續迎來享受免簽新政策的入境旅客。日媒亦報道指，日本正在考慮推進簡化中國公民赴日簽證的申請手續。

內地迎首批免簽日客 廣東深圳機場口岸上周六迎來首位享受免簽政策的入境旅客，深圳航空編號ZH652航班於凌晨零時許從日本東京飛達，旅客Risa免簽入境，成為深圳機場口岸首位享受新政策的外籍人士。Risa今次到中國的目的是探親訪友，她認為現在不用簽證也能來中國，變得非常方便。

上海浦東國際機場同日凌晨亦開始陸續迎來新一輪免簽政策實施後的首批入境旅客，春秋航空9C6938航班由日本關西飛抵，日本旅客綿部良介成為此口岸首批享有免簽新政的旅客。綿部良介表示，其代表的企業與中國一間自動化機械製造企業達成合作意向，實行免簽後，到中國洽談合作變得更方便。