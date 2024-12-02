賴清德抵夏威夷過境 京表反對向美提交涉

中國大陸外交部昨日強調，台灣的賴清德已啟程竄訪太平洋邦交國並抵達美國夏威夷過境，陸方堅決反對任何形式美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方以任何形式縱容支持「台獨」分裂分子及其分裂行徑。陸方對美國安排賴清德「過境」予以嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉。

大陸外交部重申，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線，敦促美方認清賴清德和民進黨當局的「台獨」本性，認清「台獨」分裂行徑對台海和平穩定的嚴重危害，恪守一中原則和中美三個聯合公報，兌現美國領導人不支持「台獨」等承諾，停止美台官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。北京將密切關注事態發展，採取堅決有力措施捍衞國家主權和領土完整。

賴清德上周六落機後前往下榻酒店，之後換上夏威夷「島衫」前往畢夏普博物館參觀，博物館董事及館長迎接，引領賴清德聆聽傳統歌曲吟唱，並獻戴花環。美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯、台灣與駐美代表俞大㵢，以及台灣總統府秘書長潘孟安、外事部門首長林佳龍等亦同行。賴清德其後到亞利桑納號戰艦紀念館，並送上花圈致敬，英文署名寫上「中華民國（台灣）總統」。

美對台軍售 陸斥違國際法 另外，美國政府上周六公布已批准總額3.85億美元（約30億港元）的新一輪對台軍售，北京指美國對台售武是嚴重違反一中原則和中美三個聯合公報，特別是「八‧一七」公報規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重違反國際法，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，破壞陸美關係，危害台海和平穩定，同美方領導人「不支持台獨」表態背道而馳。北京強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，並敦促美方立即停止武裝台灣，停止縱容支持「台獨」勢力「以武謀獨」，會採取有力措施堅決反制，堅定捍衞國家主權、安全和領土完整。

國台辦發言人陳斌華昨日指摘，賴清德當局上台以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，持續謀「獨」挑釁，不斷升高兩岸對立對抗，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害台灣同胞安全福祉。國台辦敦促美方恪守一中原則和中美三個聯合公報規定，認清賴清德和民進黨當局的「台獨」本性和危害，慎之又慎處理台灣問題。本報綜合報道