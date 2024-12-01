環球時興：華「零糖社交」興起 交往中保持獨立

【本報綜合報道】人際交往是每個人都要面對的人生課題，不少社交平台最近興起新名詞「零糖社交」，即在社交中保持一定距離和獨立性，避免過度依賴他人以獲取情感認同。該詞早前更一度登上中國內地社交平台微博的熱搜話題，引起討論。

避免不想及不願做之事 零糖社交強調人們相處時更注重舒適感和彼此尊重，而非過度的情感投入，從而減少社交壓力，實現情感獨立和自我保護。這個新興名詞不僅代表年輕人崇尚的社交模式，更是種放寬心的生活態度。上班族小張（化名）表示，零糖社交是一種從心表現，能省掉無意義社交，避免不想和不願做的事，她指身邊另一名同事因害怕被指不合群，參加所有活動後感到身心疲憊，這令她更確定零糖社交的重要性。

上海復旦大學社會學系教授顧曉鳴表示，零糖社交是年輕人經歷社交熱階段後的開悟和提升，交友和社交活動必然伴隨承諾和責任，往往會掩蓋和誤導交往所應該達到的目標，導致雙方付出不必要的時間精力，而零糖社交的興起則有助大幅降低社交成本。