澳女推音樂治療 紓壓減傷病訣竅

澳洲傳媒昨日報道，維多利亞省吉普斯蘭一名女子通過音樂治療，協助許多經歷創傷或罹患疾病的人士走出陰霾，且願意接受這種治療方式的人數亦逐年穩定增加，她深信音樂能夠為人們的健康帶來福祉及正向影響。

音樂治療是一項獲得澳洲國家殘障保險計劃（NDIS）支持的項目，據澳洲音樂治療協會介紹，這種治療方式有助改善人們及照護者的健康、體驗和生活質素，甚至是言語溝通和社交技能等。佩里（Adie Perry）便是其中一名註冊音樂治療師，她於8年前開始投身此行，並發現愈來愈多人願意接受以音樂治愈疾病，她認為部分原因可能是省內有學校推出心理健康項目，其中包括為音樂治療提供資金。

保靜心 減病發 佩里表示，不少接受音樂治療人士患有自閉症、癲癇症或經歷過創傷和悲傷，而治療期間，他們通過音樂冥想、創作歌曲或使用流行歌曲歌詞表達感受。17歲喬治婭（Georgia）是其中一名接受音樂治療的癲癇症患者，她指自10歲確診該病後，一直過着漫長且充滿壓力的生活，但音樂協助她緩解壓力和保持內心平靜，甚至減少癲癇發作。

佩里指，利用音樂協助減少癲癇發作頻率並不罕見，直言音樂對部分患者而言是種平靜的存在，有助調節神經系統，儘管未必能防止癲癇發作，卻能最大限度地減低發作帶來的影響等問題。另有接受音樂治療的青少年表示，音樂幫助他迅速放鬆，短暫忘記悲傷的經歷，回憶昔日的美好時光等。本報綜合報道