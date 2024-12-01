英下議院二讀通過安樂死法案

【本報綜合報道】英國下議院上周五二讀通過安樂死法案，支持英格蘭與威爾斯患上末期絕症的成年病人取得醫療協助進行安樂死。法案需再經三讀並交由上議院表決，條文可能會修改，甚至否決。辯論期間，國會外有支持及反對法案的民眾集會。

蘇格蘭擬修法准協助自殺 經過4個多小時辯論，下議院以330票贊成，275票反對二讀通過《絕症成年人（結束生命）法案》，規定在英格蘭與威爾斯精神上有行為能力、經醫生評估剩下半年或更短壽命的絕症成年人，有權選擇在醫療協助下結束生命。兩名醫生和一名高等法院法官將負責核實病人是否自願作出決定，強迫他人安樂死可面臨最高入獄14年。蘇格蘭亦正考慮修改法律允許協助自殺，北愛爾蘭則無相關法案。

動議的工黨議員利德比特（Kim Leadbeater）強調，法案可賦予臨終病人選擇權、自主和尊嚴，國會有充裕時間完善立法。反對法案的保守黨議員克魯格（Danny Kruger）質疑，難以制訂妥善的法案。內閣對法案亦意見分歧，首相施紀賢投票贊成，外交大臣林德偉則反對。