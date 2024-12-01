新西蘭艦擱淺下沉 調查揭人禍勢處分

新西蘭海軍多功能支援艦馬納瓦努伊號（HMNZS Manawanui）10月擱淺起火沉沒，艦上75人全部撤離。調查結果上周五公布，顯示沉沒事故是連串人為失誤導致，將展開紀律處分程序。

馬納瓦努伊號10月5日在南太平洋島國薩摩亞南部海域執行調查任務時，在珊瑚礁上擱淺不久後沉沒，成為新西蘭自二戰以來首艘沉沒軍艦。調查報告指，事發時馬納瓦努伊號正航向陸地，本應關閉自動駕駛系統改由人手操作，但船員沒有解除自動駕駛，在發現未能操控艦隻轉向後，更誤以為是推進器控制失靈。

訓練規劃欠善 調查已確定多項促成沉船的原因，包括訓練、規劃、監督、準備及風險評估。新西蘭海軍司令戈爾丁（Garin Golding）稱，船員理應檢查儀錶板及艦隻是否處於手動控制。目前正調查為何船員沒有注意到上述問題，預計明年第一季度完成。一旦調查結束，將啟動對相關人士的單獨紀律處分。馬納瓦努伊號沉沒後燃油持續流入大海，戈爾丁指洩漏過程緩慢，本周安排專家和設備清理污染物。

有不少人把事故歸咎於馬納瓦努伊號艦長格雷，指她憑女性身份及同性性取向獲提拔為艦長，而不是基於能力。新西蘭首位女性國防部長柯林斯為格雷辯護，稱任命格雷是基於能力而不是性別，強調艦長性別不是事故原因。馬納瓦努伊號主要用於水文測量，是新西蘭海軍僅有9艘艦船之一。本報綜合報道