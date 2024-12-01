韓完成開發L-SAM 應對朝核導彈威脅

國防科學研究所上周五在大田市總部舉行L-SAM自主研發成功紀念儀式，L-SAM明年開始量產，至2020年代中後期完成實戰部署。L-SAM從2015年起耗資1.2萬億韓圜（約67億港元）研發，屬於彈道導彈末段高空防禦系統。目前，南韓天弓-Ⅱ及部署在韓的美製愛國者防空系統，均屬於末段低空防禦系統。而駐韓美軍的薩德防衞系統負責末段高空區域防禦，攔截高度比L-SAM略高。

隨着L-SAM自主研發的成功，韓軍可在愛國者和天弓-Ⅱ未能覆蓋的空域攔截，進一步提升導彈防禦能力。L-SAM將先在高空進行攔截，若失敗便由愛國者和天弓-Ⅱ將在低空繼續攔截。L-SAM採用直接碰撞殺傷、轉向及姿態控制系統、紅外線成像等最先進技術，皆由韓方自主研發完成。目前只有美國、以色列等極少數國家擁有以上技術。