朝向華出口假髮 7成由女囚製造

【本報綜合報道】南韓一個關注北韓人權團體上周五發表報告指出，北韓出口中國賺取外匯的假髮中，約70%由關押在教化所（監獄）的女囚製造。

9年賺取960萬收益

報告取材自約30名在南韓的脫北者證詞，包括釋囚、前檢察官、警察、國家保衞省人員及海關監督員等，介紹咸鏡北道第12號教化所強迫勞動現狀。報告指出，隨着中國於2008年北京奧運會前後遣返大批脫北者，女囚在第12號教化所比例增至80%。教化所每年關押1,000多名女囚，約設有10個生產工作組。北韓國營貿易公司透過羅先經濟特區，與中國企業簽署合資經營及承包合約，委託教化所生產假髮、假睫毛、蘆葦袋等產品。囚犯把中國原材料加工，偽裝成中國製造，從而繞過國際制裁在全球範圍流通。