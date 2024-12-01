澤連斯基拋停火條件 倘入北約可棄被佔地

英國天空新聞上周五刊出烏克蘭總統澤連斯基專訪，他再促請北約盡快批准烏克蘭加盟，並暗示願意暫時放棄被佔領領土，以換取加入北約以及與俄羅斯停火。惟澤連斯基強調，不等於法理上承認部分領土屬俄羅斯。

澤連斯基表示，結束俄烏戰事的條件包括烏克蘭要盡快加入北約，以及劃定國際認可的烏克蘭領土邊界，暫時會接受北約只向烏克蘭控制的領土提供保護，日後可用外交手段向俄羅斯取回失地，首度暗示願意暫時放棄烏東被佔領地區及克里米亞。

澤連斯基指出，任何停火協議需確保俄羅斯不會再攻佔更多領土，又不會承認失地屬俄羅斯，因為違反烏克蘭憲法。他期望與美國總統當選人特朗普直接接觸，以免雙方溝通受干擾及破壞。澤連斯基指本年9月與特朗普在紐約交談過，邁出了重要第一步。

烏克蘭外長西比哈近日去信北約成員國，敦促北約在本周舉行的外長會議向烏克蘭發出入盟邀請。西比哈承認烏克蘭無法在俄烏戰事結束前加入北約，但發出邀請可向俄羅斯總統普京表明他無法阻止烏克蘭成為北約一員。有北約外交官指，成員國現階段未就邀請烏克蘭一事達成共識。

金正恩斥美軍事介入俄烏戰爭 北韓領袖金正恩上周五接見到訪的俄羅斯國防部長別洛烏索夫，就深化全面戰略夥伴合作關係、地區和國際安全等議題交換意見。金正恩批評美國和西方批准烏克蘭使用遠程武器攻擊俄羅斯領土，等於直接軍事介入，俄方果斷反擊屬於行使自衞權。金正恩重申，北韓政府、軍隊、人民將堅定支持俄羅斯捍衞主權和領土完整，抵禦帝國主義霸權行徑，美國近期採取的反俄措施是延長衝突、威脅全人類的不負責任行為，應受到國際社會的譴責。本報綜合報道