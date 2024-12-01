叛軍殺入第一大城市 踢走政府軍 敍利亞內戰升溫 中東更不穩

敍利亞反對派武裝上周三起大舉突襲，上周五攻入政府軍於2016年收復的第一大城市、北部的阿勒頗，反擊政府軍攻擊反對派控制地區。雙方在阿勒頗爆發激戰，機場關閉並取消所有航班。人數處於劣勢的阿勒頗守軍昨日撤走，休整後匯合援軍反攻。

沙姆解放組織及親土耳其的敍利亞國民軍等反對派武裝，短短兩天奪取阿勒頗省西部56條村莊，上周四控制400平方公里土地並到達阿勒頗外圍。駐敍俄軍與敍利亞政府軍同日發動空襲，在伊德利卜省消滅逾400名武裝分子。土耳其安納多盧通訊社報道，伊朗駐敍利亞高級軍事顧問普爾哈什米當日在阿勒頗省西部陣亡。他隸屬伊朗革命衞隊，軍階為准將。

敍軍失武器 首都補給被斷 敍利亞政府軍猝不及防受襲，損失大批武器裝備，武裝分子上周五突入阿勒頗北部數個街區，並佔領M5高速公路其中一段，切斷連接首都大馬士革的補給路線。反對派武裝之一的榮耀軍（Jaysh al-Izza）領袖賈比爾（Mustafa Abdul Jaber）表示，快速推進是因為邊境省份的親伊朗民兵數量不足。

敍利亞國防部表示，武裝分子在阿勒頗戰鬥中使用重型武器和無人機，他們獲得外國恐怖主義武裝分子協助，數百名武裝分子死傷。國防部昨日承認，數十名士兵在伊德利卜及阿勒頗戰事中傷亡，武裝分子已控制阿勒頗大部分地區。由於武裝分子人多勢眾及戰線犬牙交錯，阿勒頗守軍需重新部署並加強防線，為了保護平民和士兵性命並做好反擊準備，決定撤退。武裝分子已佔領邁阿賴努阿曼，控制伊德利卜省全境。

伊拉克戒備 伊朗歸咎美以 敍利亞外長薩巴格與伊朗外長阿拉格齊通電話，討論阿勒頗局勢，阿拉格齊直指是美國和以色列「重新激活」叛軍，強調伊朗會持續支持敍利亞政府、人民和軍隊打擊恐怖主義，維護區域安全與穩定。

鄰國敍利亞局勢不穩，伊拉克軍隊及民兵組織「人民動員」，已分別向邊境派出3個旅和兩個旅，提高戒備。伊拉克國防部長阿巴西（Thabet Mohammed Al-Abbasi）表示，所有部隊都準備好與其他安全部隊保護國家邊境和空域，全天候警戒，不會允許任何恐怖分子或破壞者滲透到伊拉克。伊拉克政府顧問沙馬里指出，需要謹慎和充分準備地應對。本報綜合報道