集資雲養牛揭騙案 涉款5.4億4人落網

「牛主」變水魚 有受害人失321萬元 上海警方近日偵破一宗以互聯網「雲養牛」為幌子、涉款逾5億元（人民幣‧下同，約5.4億港元）非法集資案件，一共逮捕4名涉案人員，已依法採取刑事強制措施。有受害人投資300萬元（約321萬港元）認養600頭牛，最終變成6萬斤無法兌現的牛肉。

所謂雲養牛是指，投資者只需認養牛隻，即可成為牛主，更可透過直播目睹遠端牛隻如何生活等。當接到受害人報案後，上海徐匯警方成立專案組，很快鎖定以張×為首犯罪團夥，在外省市警方協助下9月抓獲全數4人歸案。

募集款項已耗盡 經查，張×涉嫌在未取得相關資質情況下，通過僱傭客服及營運團隊搭建網絡平台，把雲養牛項目包裝成年化收益在6%至12%理財產品，並通過拍攝宣傳視訊、開設講座等方式吸引不特定公眾投資，募集投資款項已在不斷借新還舊及支付公司日常營運中消耗殆盡。

租農場拍片扮直播 上海警方指，騙徒在網上截取假圖來行騙，甚至不惜租了一個農場來拍片。警方提醒，近年來假借海參養殖、梅花鹿養殖、孢子粉培育等小眾農業養殖的名義，包裝成投資新型農業模式，用保本保息、高收益等噱頭誘騙投資人的案件時有發生，群眾應提高警惕。

今年9月，農業農村部發布關於「雲養經濟」領域非法集資的風險提示，稱近年來一些不法企業和個人打着「雲養經濟」的旗號，透過網絡、電話宣傳、組織聚餐旅遊和參觀養殖場等方式虛假宣傳，誘導消費者線上認購魚類、畜禽、茶場等，承諾到期後可獲得高回報，吸引民眾投入資金。本報綜合報道