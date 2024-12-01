直播期間意外攝顧客 火鍋店被判侵肖像權

【本報綜合報道】江蘇省蘇州市吳江區人民法院近日發布一宗直播侵犯他人肖像權的案件，火鍋店老闆在店內直播期間，將一名顧客意外拍入鏡惹來不滿，兩人其後鬧上法院。法院最終裁定火鍋店侵犯顧客肖像權，需支付對方精神損害撫慰金500元人民幣（約538港元）。

須付精神損害撫慰金538元 事發當天火鍋店老闆小虎正在店內直播，介紹店內食物和實時情況。顧客小山當時正和朋友在店內聚餐，發現收銀櫃台附近設置了一部直播設備，看見自己入鏡後十分生氣，並找小虎理論，兩人繼而爭執。小虎表示，小山完全可行其他路，避免進入直播範圍。小山一怒之下把小虎起訴至法院，小虎認為自己已在小山提出異議後及時關閉直播，小山是故意找麻煩。

根據雙方的陳述和經審查確認的聊天紀錄、影片等證據，法院審理認為，小虎進行直播宣傳商業活動時，在未獲得小山同意的情況下，將小山的肖像暴露在直播中，構成對其肖像權的侵犯。法院同時判決小虎通過直播帳號發布影片，對小山賠禮道歉，道歉影片應置頂不少於3日。如不履行，法院將在報紙上刊登判決書主要內容，費用由小虎負擔。