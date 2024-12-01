傳前山西首富張新明非法開賭場 與親屬被帶走調查 羈押近1個月

【本報綜合報道】前「山西首富」張新明涉嫌非法開設賭場，與兄長張新躍、弟弟張星亮、配偶及司機等人，上月初被警方帶走調查，正被羈押在山西省晉城市及長治市等地，相信與綽號「洗米華」的太陽城集團前主席周焯華案件相關，官方暫未發布通報。

被指與「洗米華」案有關 知情人士透露，張新明10多年前與周焯華建立密切聯繫，曾幫助組織內地富豪前往周焯華旗下賭場參賭。張新明曾給予周焯華5,000萬（人民幣‧下同，約5,350萬港元）資金，當時以為該筆款項是用來入股周焯華的賭場，結果一年後獲發還一張總值6,000萬元（約6,420萬港元）消費卡，不過每天最多只能使用5萬元（約5.35萬港元）。

資料顯示，張新明家族在2005年以10億元（約10.7億港元）身家位列胡潤能源富豪榜第7位，山西省首位，故被外界稱為山西首富。