侵華日軍筆記曝光 述河面屍疊屍慘狀

紀念館另展示照片 揭進犯南京沿途搶劫情況 侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館前日舉行2024年新徵文物史料新聞發布會，公布最新收集的日軍戰時日記、調查文件及多張南京淪陷後照片等，記錄日軍向南京進犯途中沿途搶劫情況，南京城外小河屍體如山的慘況。

日軍第十三師團第二十六旅團步兵第五十八聯隊士兵西條榮策的戰時日記開始於1937年9月25日，結束於次年1月8日，他在日記中多次記錄行軍途中搶劫行徑。西條榮策於1937年12月31日抵達南京，目睹大屠殺慘狀。他在翌日日記寫道：「我們進入南京城參觀，四處閒逛之後，在返回的路上我們走錯了道路，來到了漢中門，沿着八公里左右的城牆一直走，當時已經過了五點。首先最吃驚的是城外小河裏屍體如山……」

「道路兩側屍體密度變得極高」 日本警視廳建築課課長石井桂於1937年12月下旬接受派遣，前往上海、南京等地調查防空設施。他途中經過常州、江陰、句容等地，一路看到死屍纍纍。石井桂在《關於上海、南海的防空設施》報告中細緻描述屠殺死者慘狀，「隨着往南京走去，道路兩側屍體密度變得極高」、「在下關碼頭，有數千敵兵被我方射殺，屍體脹鼓鼓地浮在江面上」。

另一組史料是324張日軍攻佔南京等地照片，與獨立野戰重炮兵第十五聯隊有關。該聯隊隸屬上海派遣軍，在上海登陸後參與戰鬥，其後向蘇州、無錫、常州及南京進犯，並參與了南京大屠殺。

「慰安婦」名錄 12華人受害 此外，發布會上還發布一批反映日軍「慰安婦」的照片和史料，包括上海「海乃家」慰安所建築改造圖紙，以及日軍在蘇州、太原、古北口營等地設立慰安所的照片。其中有一份「慰安婦」名錄是日軍野戰醫院為她們所做的體檢表格，記錄種族、屋號、藝名、本名、年齡。當中記錄中國籍「慰安婦」有12人，年齡最小的18歲、最大的36歲。本報綜合報道