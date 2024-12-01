華予9國免簽啟動 增加航班應對

【本報綜合報道】中國昨日起擴大免簽國家的範圍，對保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、黑山、北馬其頓、馬耳他、愛沙尼亞、拉脫維亞及日本9個國家，持普通護照人員試行免簽政策。中方同時把免簽入境停留期限由15日延長至30日，交流訪問納入免簽入境事由。