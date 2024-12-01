薄瓜瓜婚禮致詞 稱父為大局犧牲
【本報綜合報道】前重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜日前在台灣迎娶羅東博愛醫院始創人許文政的孫女許惠瑜，婚禮情況近日陸續曝光，包括薄瓜瓜在致詞時提到爸爸薄熙來和媽媽薄谷開來，認為他們是忍辱負重，為人民為大局犧牲。
表達對台灣喜愛
薄瓜瓜致詞時說：「我爸爸媽媽以身作則，慷慨激昂忍辱負重，為人民為大局犧牲，我的父母就如你們所知道的，他們無法參加，不能出席讓人倍感思念。我的心中充滿愛意，但如果我開始向他們致敬，就無法重返黨（Party），我說的意思是舞會（Party）啊。」薄瓜瓜又表達對台灣的喜愛，到來才知道台灣的確是水果甜，人更甜，所有人都好溫柔，就連這幾天在電視上評論自己的，不管說甚麼，台灣腔一出，就感覺很親切。
薄熙來曾任遼寧省長、商務部長，2012年擔任重慶市委書記時捲入「王立軍事件」及涉貪，2012年9月被開除黨籍，2013年9月判處無期徒刑。薄谷開來則因涉謀殺英國商人海伍德被判囚終身。
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