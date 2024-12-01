薄瓜瓜婚禮致詞 稱父為大局犧牲

表達對台灣喜愛

薄瓜瓜致詞時說：「我爸爸媽媽以身作則，慷慨激昂忍辱負重，為人民為大局犧牲，我的父母就如你們所知道的，他們無法參加，不能出席讓人倍感思念。我的心中充滿愛意，但如果我開始向他們致敬，就無法重返黨（Party），我說的意思是舞會（Party）啊。」薄瓜瓜又表達對台灣的喜愛，到來才知道台灣的確是水果甜，人更甜，所有人都好溫柔，就連這幾天在電視上評論自己的，不管說甚麼，台灣腔一出，就感覺很親切。