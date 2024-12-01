賴清德將過境美 北京重申反台獨

【本報綜合報道】賴清德昨日開始出訪3個南太平洋台灣友邦，期間會先後過境美國夏威夷和關島。中國外交部警告，美國想要維護台海和平，就要慎之又慎處理台灣問題，明確反對「台獨」。美國國務院回應指，台灣政府高層過境美國是例行公事，符合長期慣例，美台非正式關係及美國的一中政策不變。

賴清德去程時會過境夏威夷停留兩晚，然後前往馬紹爾群島、圖瓦盧，再過境關島停留一天，在訪問帛琉後返程。外媒日前引述台灣安全官員評估，在賴清德結束出訪行程前後，北京可能會在台海周邊舉行軍演。

美國務院為賴辯護

美國國務院發言人表示，美方認為沒有理由將私人、例行和非官方的過境用作挑釁的藉口，每位民選台灣地區領導人都曾過境美國，包括蔡英文7次過境美國，馬英九也多次過境美國。與過往一樣，賴清德在夏威夷會由美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）接待。