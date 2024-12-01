美再拍板對台30億軍售 涉F16零件及設備支援

美國總統拜登任期倒數之際，公布第18次對台灣軍售。美國國務院上周五批准兩筆合共總值3.85億美元（約30.03億港元）軍售，涉及F16戰機機隊備件及相關設備，以及改良型移動設備（IMSE）後續支援。

美國國防部國防安全合作局表示，台灣駐美代表處提出購買F16戰機關鍵備件、修理零件、耗材及附件、主動電子掃描陣列（AESA）雷達備件及相關支援等，總值3.2億美元（約24.96億港元）。另一筆軍售約值6,500萬美元（約5.07億港元），是延長改良型移動設備的後續支援，為期兩年。

第一筆軍售的裝備從美國政府庫存調撥，明年開始交付。第二筆軍售主要承包商為通用動力任務系統公司，美國政府不需指派代表執行軍售，但需指派3名承包商技術協助代表赴台，以支援設備部署與訓練。

維持F16機隊狀態應對威脅 國防安全合作局指出，美方透過維持台灣F16戰機機隊戰備狀態，提升台灣因應當前及未來威脅的能力。兩項軍售符合美國的國家、經濟和安全利益。軍售將會有助於改善接收方的安全，協助維持區域政治穩定、軍事平衡以及經濟發展。同時軍售不會改變區域基本軍事平衡，不會對美國防衞態勢產生不利影響。

截至昨早6時過去24小時內，台軍合共偵獲解放軍軍機18架次、7艘軍艦和一艘公務船，持續在台海周邊活動。

解放軍26架次機艦船逼近台 其中7架次解放軍軍機飛越台海中線，進入台灣西南空域。台灣軍方運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。本報綜合報道