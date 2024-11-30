政治主流陷崩潰 歐保守左派冒升

歐盟政治近年轉化出新取向，最典型的是德國「莎拉‧瓦根克內希特聯盟」（Sahra Wagenknecht Alliance），它被標籤為歐洲保守左派（Conservative Left），意思是其在經濟政策上是採取左派路線，在文化及社會政策就接近保守的右派。社會政策方面，它支持收緊移民政策，反對極端綠色環保及不惜關閉工業的淨零（Net Zero）或零碳排放能源政策，也抗拒宣揚多元性別及政治正確。

經濟遭殃 民眾不滿 經濟政策方面，它主張左派政策，但不傾向「重新分配政策」如高稅率結合高福利這種挽救財富不均的方式，而是採取「分配前（平均主義）政策」，例如提高最低工資、選擇性支持重點工業，以及強化工會的組織及議價力量。其實這種取向正是一方面對抗美國民主黨左翼及德國綠黨，過分強調綠色意識形態的品味生活及個人自由主義價值觀，另一方面批判德國社民黨為奉行新自由主義經濟而製造出貧富懸殊，卻只作補鑊的政策，它相信只有這樣才能避免社會貧富懸殊惡化。當然它也自然支持富人稅、防止大機構壟斷、保障退休福利及改善基建。

它在歐洲議會的保守左派盟友正集結中，包括意大利「五星運動黨」、捷克的「夠了」（Stacilo）及斯洛伐克的「方向－社會民主黨」（Smer-Social Democracy）。這股新政治勢力的出現，正正針對美國政府及其北約盟友的霸權主義好戰的壞影響，多年來對伊拉克、阿富汗、利比亞、敍利亞和烏克蘭進行顛覆及戰爭，釀成大量移民湧入歐洲、能源價飆升、通脹高企及工業經濟衰退，因此歐洲普遍中下層放棄了過去的自由主義經濟及綠色理想主義，要求增加就業及收入，以維持生活水平不至下滑，自然支持這種左翼民粹主義政黨的冒升。

另一個有趣的現象是德東三州早前的州議會選舉結果，勃蘭登堡州社民黨得票率約31%，另類選擇黨約29%，莎盟得約14%；薩克森州基民盟約32%，另類選擇黨約31%，莎盟約12%；圖林根州另類選擇黨得票率約33%，基民盟約24%，莎盟約16%。3大黨此起彼落，但莎盟穩居第三位，也由於所有政黨排斥另類選擇黨，使莎盟可以從中斡旋成為聯合政府的造王者。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻