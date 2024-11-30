桂林現古城遺址 距今4000年歷史

結構樣式在先秦嶺南少見

經過前期發掘，這個沉睡已久的古村落保存較好的是北牆和西牆。土牆為人工堆填，外側還有疑似壕溝的結構，建成年代有早晚之分，初步確認為環壕式城址，因四周環繞城牆和壕溝等保護防禦設施而得名，這一特殊結構樣式在先秦時期的嶺南較少發現，具有區域代表性。遺址另發現包含新石器時代至商的文化遺存、壕溝、城牆、窰爐遺迹，以及出土陶器、石器等文物。